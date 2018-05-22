ЕС планирует расширить поддержку развития регионов Азербайджана

Азербайджан и Европейский союз (ЕС) завершили проект технической поддержки реализации пилотной программы развития регионов Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, проект охватил 2016-2018 годы. Его цель - использование европейского опыта в развитии азербайджанских регионов.

Как заявил во вторник на мероприятии, посвященном завершению проекта, посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, программа будет способствовать внедрению европейского опыта в развитии регионов страны.

"У Евросоюза есть обширный опыт в использовании финансовых средств, есть список мер, которые позволяют концентрироваться на наименее развитых регионах. Этот опыт мы намерены внедрять и в Азербайджане. В рамках уже завершенного проекта он был применен в Аранском экономическом районе. Надеемся, что он будет внедряться и в других регионах страны", - сказал Янкаускас.

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