Международные эксперты сделали прогноз по Азербайджану

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2019 году на уровне 3,6 процента, следует из обновленного отчета "Перспективы мировой экономики".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В 2020 и 2021 годах, по прогнозам банка, этот показатель составит 3,3 и 2,7 процента соответственно.

Темпы роста в регионе Европа и Центральная Азия [куда входит Азербайджан] на этот год ожидаются на уровне 2,3 процента, с последующим ускорением роста до 2,7 и 2,9 процента в 2020 и 2021 годах.

Основное негативное влияние на темпы роста экономики региона, как ожидается, окажут сохраняющиеся последствия финансовых потрясений в Турции: в 2019 году экономика страны замедлится до 2,3 процента.

"Экономическая активность в Турции, согласно прогнозам, будет слабой, а темпы роста экономики замедлятся до 1,6 процента вследствие высокой инфляции, высоких процентных ставок и низкого уровня доверия, отрицательно влияющих на потребление и инвестиции", - говорится в отчете.

Вместе с тем, темпы роста экономики Турции в 2020 и 2021 годах ускорятся до трех и 4,2 процента соответственно.

"Рост экономики Польши, как ожидается, замедлится до 3,9 процента на фоне замедления темпов экономического роста в зоне евро. В восточной части региона также ожидается снижение темпов экономического роста ввиду замедления роста экономики крупных стран, в том числе России, Казахстана и Украины", - считают эксперты ВБ.

В целом, аналитики банка считают, что в 2019 году темпы роста мировой экономики замедлятся до 2,9 процента. На 2020 и 2021 годы ВБ ожидает роста мировой экономики на уровне 2,8 процента.

"Oбъемы международной торговли и активности в обрабатывающей промышленности снижаются, сохраняется повышенная напряженность в торговых отношениях и ужесточаются условия финансирования. На фоне недавних эпизодов давления со стороны финансовых рынков, темпы роста стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран замедлились и согласно прогнозам не превысят 4,2 процента в этом году", - говорится в отчете.

Как отмечается, давление на финансовыe рынки и торговая напряженность могут возрасти и привести к ослаблению темпов роста мировой экономики.

Отметим, что Азербайджан присоединился к группе ВБ в 1992 году.

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