Выступление Президента Ильхама Алиева третьего октября на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в городе Сочи России и озвученная им позиция являются наглядным доказательством динамичного развития отношений между Азербайджаном и Россией

Об этом сказал в воскресенье Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Тахир Рзаев, передает Day.Az.

Он сообщил, что между Азербайджаном и Россией всегда были теплые отношения.

"Россия и Азербайджан - соседи и всегда поддерживали друг друга. В то же время, между двумя странами постоянно развивается экономические отношения, взаимные торговые связи, сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Произведенная в Азербайджане сельхозпродукция экспортируется в Россию и народы обеих стран выигрывают от этого", - сказал Рзаев.

Он отметил, что развиваются связи и между регионами Азербайджана и России, с участием бизнесменов обеих стран регулярно проводятся бизнес-форумы и другие мероприятия.

"В рамках этих мероприятий бизнесмены из регионов обеих стран знакомятся друг с другом, налаживают деловые отношения, что в свою очередь способствует как увеличению товарооборота, так и капиталовложений. Только в этом году товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос на более чем 23 процента. В то же время средства, инвестированные Россией в Азербайджан, превысили 4,7 миллиарда, а Азербайджаном в Россию - 1,2 миллиарда долларов. Кроме этого, в Азербайджане действуют многочисленные российские компании.

Конечно же, это немалые цифры, но несмотря на это, потенциал сотрудничества еще велик. Президент Ильхам Алиев отметил это в своем выступлении. Считаю, что взаимные визиты глав государств Азербайджана и России, бизнес-форумы и другие мероприятия, проводимые между двумя странами, создадут условия для дальнейшего развития сотрудничества, увеличения товарооборота и капиталовложений", - подчеркнул Тахир Рзаев.

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