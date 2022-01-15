Заявление Президента Ильхама Алиева об аренде пахотных земель весьма перспективно

Ключи к решению проблем с ценами на продовольствие и насыщением азербайджанского рынка продуктами питания находятся в самом Азербайджане.

Такого мнения придерживается доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко.

В беседе с Day.Az российский экономист поделился своим взглядом на причины роста мировых цен на продовольствие и на то, как быть в этой ситуации Азербайджану.

Рост цен на продовольствие в 2021 году стал самым большим за последние 10 лет. Сейчас уже доступна статистика за прошедший год, которая рисует безрадостную для государств-импортеров продовольственных товаров картину, а также для всех граждан, приобретающих продовольствие в магазинах. В целом по планете, индекс продовольственных цен вырос в 2021 году на 27,6 процента. Наиболее значительно увеличились цены на растительные масла (более чем на 65 процентов), а также на зерновые культуры - почти на 28 процентов. Заметно выросли цены на молочную продукцию (17 процента) и на сахар (почти 38 процентов).

Пока нет никаких свидетельств того, что мы имеем дело с манипулированием ценами или поставками продовольствия в рамках всего мирового рынка. Что касается регионов и отдельных государств, то возможность таких манипуляций исключать нельзя, прежде всего, в государствах с квази-рыночной экономикой, в которых частные игроки-монополисты или правительственные структуры могут влиять на цены директивными решениями и вмешательством в определение цен на основе спроса и предложения.

Поэтому можно выделить две главные причины роста продовольственных цен.

Во-первых, укажем на не имеющую аналогов в мирной истории планеты последних столетий денежную эмиссию в наиболее экономически развитых государствах и регионах планеты (США, Европа). В ее результате в оборот были пущены более 10 триллионов долларов, как правило, в виде займов центральных банков правительствам или иных мер стимулирования экономики в периоды локдаунов и иных противопандемийных мер.

Во-вторых, отметим завершение периода экономического кризиса и вступление мировой экономики в период достаточно быстрого роста. Сокращение мировой экономики в 2020 г. на 3,4 процента сменилось ее ростом на 5,8 процента. В ряде случаев мы имеем дело с действительно резко увеличившимся спросом после примерно года относительно бережливого потребительского поведения. Экономистам хорошо известно, что у продовольственных товаров низкая эластичность по цене. Т.е. мы не начинаем питаться в два раза больше после того, как цены на продовольствие снижаются вдвое, но мы не можем и сократить вдвое питание в случае, если цены двукратно увеличиваются. Поэтому спрос на продовольствие относительно стабилен и изменения цен на него в рыночной экономике связаны либо с увеличением объема денег в обращении, либо с сокращением предложения.

При обсуждении цен на продовольствие нельзя исключать факторы погоды, а также болезней животных и растений, непосредственно влияющие на объем и качество поступающей на рынок продукции. Так, прошедший 2021 год оказался для России в этом плане негативным: неблагоприятные погодные условия привели к снижению сбора зерновых, а африканская чума у свиней и грипп птиц негативно сказались на производстве наиболее популярных у населения видов мяса.

Пик роста продовольственных цен в мире пришелся на ноябрь 2021 г., а начиная с декабря, по всем товарным позициям фиксируется их сокращение по всем товарным группам. По отдельным сегментам, включая растительные масла и сахар, снижение достаточно значительное, на 4-7 процентов в течение одного месяца. Сейчас создается впечатление, что этот тренд охватил все региональные рынки планеты и он будет устойчивым до нового урожая 2022 года. До уровня 2015-2019 гг., когда цены на продовольствие были на рекордно низких уровнях, мы уже не вернемся, но с определенной долей уверенности можно прогнозировать их снижение с нынешних рекордных высот до более приемлемых показателей.

Что касается Азербайджана, то ключи к решению проблем с ценами на продовольствие и насыщением рынка продуктами питания находятся в самой республике. Доля продовольственных товаров в экспорте и импорте вашей страны относительно невелика, измеряется несколькими сотнями миллионов долларов. Главные статьи азербайджанского аграрного экспорта - овощи и орехи, а в импорте доминируют зерновые культуры. В связи с резким ростом цен на зерно в мире, частично продовольственная инфляция в Азербайджане (нынешний рост цен на хлеб) имеет иностранное происхождение. И хотя зерно можно приобрести в различных государствах-производителях, главным поставщиком этого товара сегодня выступает Россия.

Для решения проблемы роста цен на продукты питания правительству Азербайджана следует вмешаться в вопрос импортных поставок, прежде всего зерновых, с тем, чтобы снизить цены контрактов на поставку. Особое внимание нужно уделить транспортно-логистическим проблемам ввоза и хранения продовольствия. Необходимо также бороться с монополизмом торговых сетей и посредников, повышающих цены на продовольственные товары для потребителей. Но это рутинные задачи, которые постоянно должны быть в повестке дня исполнительной власти, как в стабильные периоды, так и в моменты потрясений.

Высказанная на днях Президентом Ильхамом Алиевым идея арендовать в других странах пахотные земли для выращивания зерновых культур представляется крайне перспективной. Очевидно, что наиболее вероятными странами-кандидатами для Баку в решению указанного вопроса являются Украина и Казахстан. Как показал состоявшийся накануне визит Президента Алиева в Украину, определенный выбор уже сделан. В мире имеется подобная практика. Известен и широко изучается в мире пример Китая, арендовавшего на Мадагаскаре более 1 миллиона гектаров земли для выращивания зерновых и снизившего тем самым нагрузку на свой рынок продовольствия. Если вопросы цены аренды земли, проблемы экологии и логистики (доставки урожая на внутренний рынок Азербайджана) будут оперативно решены, то уже в нынешнем году усилия властей Азербайджана по насыщению внутреннего рынка дополнительными объемами продовольствия могут принести ощутимые плоды.

Лейла Таривердиева