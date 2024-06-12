Баку - идеальное место для проведения саммита CANSO

Генеральный директор CANSO (Международная организация служб гражданской авиации) Саймон Хокард считает Баку идеальным местом для проведения 11-13 июня Всемирного саммита по аэронавигации.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом он сообщил журналистам в кулуарах саммита.

"Проведение данного мероприятия в Баку уместно и важно, поскольку в ноябре в этом городе пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). В этом смысле Баку является идеальным местом, поскольку здесь рассматривается возможность использования различных источников энергии, снижения выбросов, то есть, вопросов, которые будут на повестке дня COP29. Тема изменения климата актуальна для авиационной отрасли и ставит перед ней серьезные задачи. В частности, общая цель по мировой авиации - достижение нулевых выбросов диоксида углерода к 2050 году. Нам нужно многое сделать, чтобы добиться этого", - заявил Хокард.

Он пояснил, что в настоящее время на долю авиационного сектора в мире приходится 2-3% мировых выбросов, "но если не принять климатических и технологических мер, то в ближайшие 20 лет этот показатель может достичь 22%, а этого допустить нельзя".

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