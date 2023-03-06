Чем опасен чай, если пить его натощак?

У многих из нас утро начинается с чашечки горячего чая. Но так ли полезно пить черный или зеленый чай натощак? Оказывается, этот утренний ритуал может стать опасным.

Чашка ароматного, любимого чая способна мгновенно поднять настроение и дать организму энергию, необходимую для начала дня. В мире существует около 3000 сортов чая. И выбрать из них тот, который "сделает ваш день" не так уж и сложно, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Кому вредно пить чай натощак и почему

Однако, как выяснили исследования, очень важно помнить, что многим из нас вредно пить чай натощак. В группу риска входят люди, которые испытывают проблемы с пищеварением, те, у кого уже подтверждены заболевания желудочно-кишечного тракта. В этих случаях чашка чая натощак может лишь усугубить имеющиеся сложности.

К чему может привести употребление напитка с высоким содержанием кофеина, если пить его натощак? Казалось бы, безобидная чашка чая по утрам может:

повлиять на обмен веществ, способствуя вымыванию бактерий и ухудшению здоровья кишечника;

вызвать изжогу, вздутие живота, боли и привести к усилению язвенной болезни;

стать причиной обезвоживания, благодаря мочегонному эффекту;

затруднить усвоение питательных веществ, присутствие танинов в чае препятствует всасыванию железа и других необходимых организму микроэлементов.

Как пить чай без побочных эффектов

Если вы из тех, кому сложно проснуться по утрам без чашки чая, то вам стоит узнать, как избежать побочных эффектов этого напитка.

Внимательно отнеситесь к выбору сорта чая. Вы можете заменить привычный черный чай на травяной напиток с нулевым содержанием кофеина, часто влияющим на пищеварение.

Или самостоятельно приготовить домашний чай с фенхелем, куркумой, лимоном или травами.