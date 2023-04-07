Дюшпере: как приготовить идеально - РЕЦЕПТ от "Анадолу"
Day.Az представляет рецепт дюшпере от шеф повара ресторана "Анадолу".
ИНГРЕДИЕНТЫ
ПОРЦИИ - 6
Пшеничная мука 500 г
Куриное яйцо 1 штука
Вода 2 стакана
Баранина 500 г
Репчатый лук 2 штуки
Молотый черный перец по вкусу
Сушеная мята 1 столовая ложка
Соль по вкусу
Говяжий бульон 2 л
Метод приготовления
1.Смешать муку, яйцо, воду и щепотку соли.
Замесить крутое тесто и, завернув в пищевую пленку, оставить на 15-20 минут.
2. Мясо вместе с луком пропустить через мясорубку дважды, посолить.
3.Тесто раскатать до толщины 1 мм и разрезать на квадраты 2×2 см.
4. В каждый квадратик положить немного фарша, слепить два противоположных угла между собой, после чего соединить другие два угла. Должны получиться небольшие пельмешки.
5. Вскипятить бульон и отправить туда всю дюшбару. Когда дюшбара всплывет, добавить мяту.
Приятного аппетита!
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