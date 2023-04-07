Дюшпере: как приготовить идеально

Day.Az представляет рецепт дюшпере от шеф повара ресторана "Анадолу".

ИНГРЕДИЕНТЫ

ПОРЦИИ - 6

Пшеничная мука 500 г

Куриное яйцо 1 штука

Вода 2 стакана

Баранина 500 г

Репчатый лук 2 штуки

Молотый черный перец по вкусу

Сушеная мята 1 столовая ложка

Соль по вкусу

Говяжий бульон 2 л

Метод приготовления

1.Смешать муку, яйцо, воду и щепотку соли.

Замесить крутое тесто и, завернув в пищевую пленку, оставить на 15-20 минут.

2. Мясо вместе с луком пропустить через мясорубку дважды, посолить.

3.Тесто раскатать до толщины 1 мм и разрезать на квадраты 2×2 см.

4. В каждый квадратик положить немного фарша, слепить два противоположных угла между собой, после чего соединить другие два угла. Должны получиться небольшие пельмешки.

5. Вскипятить бульон и отправить туда всю дюшбару. Когда дюшбара всплывет, добавить мяту.

Приятного аппетита!