Обнаружен простой способ продлить срок хранения манго

Ученые из Университета Эдит Коуэн нашли способ дольше сохранять свежесть манго без потери вкуса. Исследование, опубликованное в журнале Plant Growth Regulation, показало, что обработка плодов озонированной водой перед холодным хранением позволяет продлить срок хранения почти вдвое и снизить риск повреждений от низких температур, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Манго традиционно быстро портятся: около 20 процентов урожая в Австралии теряется из‑за быстрой порчи и ограничений при перевозке. Обычно их хранят при температуре около 13 °C, но более длительное охлаждение вызывает так называемое холодовое повреждение.

Команда под руководством доктора Мекхалы Витханы обнаружила, что десятиминутное погружение манго в озонированную воду перед хранением при 5 °C уменьшает признаки холодового повреждения на 40 процентов и увеличивает срок хранения до 28 дней. Такая обработка безопасна, экологична и может использоваться прямо на месте сбора урожая.

Исследователи планируют проверить метод на других сортах, чтобы еще больше сократить потери и дать манго шанс дольше оставаться сладким и сочным - от сада до холодильника.