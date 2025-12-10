Назван орех, который снижает воспаление в организме при ожирении

Регулярное употребление кешью помогает сократить объем висцерального жира у подростков без необходимости строгих диет и физических нагрузок. К такому выводу пришли бразильские ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition Research (NutriRes), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В эксперименте участвовали 142 школьника с ожирением из города Форталеза. В течение 12 недель одна группа ежедневно съедала по 30 граммов обжаренного кешью. Дополнительно обе группы получали рекомендации по правильному питанию.

К концу исследования у подростков из первой группы наблюдалось значительное снижение окружности талии и уровня окислительного стресса - состояния, связанного с воспалением и старением клеток. При этом масса тела участников существенно не изменилась.

Авторы работы объясняют эффект высоким содержанием в кешью ненасыщенных жиров, магния и антиоксидантов. Магний способствует защите мышц, повышает энергетический обмен и физическую выносливость. Кроме того, этот элемент регулирует уровень сахара в крови - улучшает чувствительность клеток к инсулину, снижает риск развития диабета второго типа.

Ненасыщенные жиры и антиоксиданты также участвуют в метаболической защите - они снижают уровень "плохого" холестерина, улучшают состояние сосудов и нормализуют артериальное давление.

Исследователи считают, что кешью могут стать доступным и естественным способом профилактики метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний у подростков.