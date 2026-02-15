Врач предупредил об опасности некоторых фруктов и ягод

Некоторые фрукты и ягоды, например яблоки, киви и клубника, могут вызвать сильную аллергическую реакцию у людей, у которых есть проблемы с усвоением глюкозы. Об этом предупредил терапевт Дональд Грант, передает Day.Az со ссылкой на ВМ.

По словам медика, среди наиболее характерных симптомов негативной реакции организма на продукт можно выделить вздутие живота, удушье, диарею и повышенное газообразование. Доктор объяснил, что это происходит из-за того, что что белки ряда ягод и фруктов похожи на белки пыльцы.

- Целый список фруктов может вызывать такие симптомы, в том числе груши, яблоки, сливы и вишня, - передает слова Гранта таблоид Daily Mirror.