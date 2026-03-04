Завтрак считают самым важным приемом пищи, настоятельно рекомендуя не пропускать его и начинать день с сытного блюда. Однако у многих людей по утрам просто нет времени готовить полноценный завтрак. Для таких случаев идеально подходит формат "завтрака фермера" - быстрое и сытное блюдо, которое утолит голод даже у самого здорового человека.

Что такое завтрак фермера

На самом деле, завтрак фермера - это не конкретное блюдо, а скорее собирательный образ сытного утреннего блюда, которое может включать картофель, яйца, мясные продукты и лук. Вариаций приготовления много, и в зависимости от предпочтений или особенностей региона могут быть добавки и начинки. Чаще всего это либо запеканка, либо омлет с указанными ингредиентами.

Рецепт завтрака фермера

Как передает Day.Az, этот рецепт из коллекции "Едим Дома" отличается простотой и быстротой, не требуя много времени для приготовления. Для этого блюда лучше всего использовать жаропрочную сковороду, которая может быть помещена в духовку, например, чугунную сковороду без пластиковых элементов.

Ингредиенты:

картофель вареный - 380 г;

охотничьи колбаски - 150 г;

бекон - 50 г;

соль - 2 щепотки;

перец - 2 щепотки;

молотая красная паприка - 2 щепотки.

Для заливки:

яйца - 2 шт;

молоко - 150 мл;

зеленый лук - по вкусу.

Способ приготовления:

В жаропрочной сковороде обжаривают нарезанный бекон, затем убирают.

В жир от бекона выкладывают нарезанный кружочками картофель и порезанные крупными ломтями колбаски.

Сверху на картофель и колбаски выкладывают обжаренный бекон, заливают смесью из яиц, молока, рубленого лука и соли.

Посыпают специями и отправляют в духовку.

Запекают 15-20 минут при температуре 180-190°C.

Полезный лайфхак

Чтобы сэкономить время утром, картофель можно отварить заранее, например, с вечера. Это не только сокращает время на приготовление завтрака, но и упрощает процесс приготовления других блюд на протяжении дня. Отварив большой объем картофеля, часть можно использовать для завтрака, а оставшееся - для обеда или ужина.