Любителей сладостей предупредили о риске развития 13 видов рака

Онколог Владимир Ивашков заявил, что сахар повышает риск развития сразу 13 видов рака. Об этом он предупредил любителей сладостей на YouTube-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как пояснил Ивашков, избыток сахара в рационе приводит к хроническому воспалению в организме. В результате создается комфортная среда для развития раковых клеток. "Они используют воспалительные сигналы для роста и распространения", - рассказал врач.

Кроме того, специалист назвал сахар главным виновником эпидемии ожирения. Из-за этого заболевания повышается риск возникновения как минимум 13 видов рака. "40 процентов всех онкологических диагнозов в Соединенных Штатах связаны с избыточным весом. Это колоссальная цифра", - подчеркнул Ивашков.