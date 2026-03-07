Выходные - время для экспериментов на кухне. В будни же не всегда удается выделить много времени для завтрака, и часто приходится ограничиваться простыми блюдами, вроде каши или омлета. Однако любителям разнообразных перекусов тоже хочется чего-то особенного, но быстрым и легким способом.

На помощь приходит новый рецепт творожных бейглов на рисовой муке, который быстро стал хитом на платформе "Едим Дома", передает Day.Az.

Эти бейглы - идеальный вариант для тех, кто не хочет отказываться от хлеба, но ищет что-то необычное и полезное. Рисовая мука делает их легкими и более питательными, а творог добавляет полезные белки и создает мягкую текстуру.

Приготовление займет всего несколько минут, а результат порадует не только вкусом, но и пользой для организма. Такие бейглы можно использовать как основу для разных начинок или есть просто так - с любимым джемом или сыром. Вкусно, быстро и здорово!

Сначала - подготовка

Для бейглов требуется хорошо размешать творог. Если он зернистый, лучше слегка размять его вилкой или пробить блендером, иначе тесто получится либо рассыпчатым, либо чрезмерно плотным.

Ингредиенты

творог 9% - 180 г;

яйцо - 1 шт.;

желток - 1 шт.;

рисовая мука - 100 г;

разрыхлитель - 5 г;

кунжут - 1 ст. л.;

соль - по вкусу;

чесночный порошок или укроп - по желанию.

Способ приготовления

В миске соединяю творог, яйцо и соль, перемешиваю до однородности. Смешиваю рисовую муку с разрыхлителем и постепенно вмешиваю в творожную массу. Замешиваю мягкое тесто. Делю тесто на 4-6 частей и формирую из каждой кольцо. Выкладываю бейглы на противень с пергаментом. Смазываю верх желтком и посыпаю кунжутом. Выпекаю при 180°C 20-25 минут до золотистой корочки.

Готовые бейглы немного остудите, разрежьте пополам и добавьте любимую начинку: творожный сыр и лосось, авокадо и яйцо пашот, огурец и зелень или мягкий сыр и томаты.