Простой и вкусный вишневый чизкейк без выпечки
В поисках быстрого и легкого домашнего десерта? Вишневый чизкейк, представленный в коллекции "Едим Дома", станет отличным выбором, передает Day.Az.
Он готовится за 30 минут (если не учитывать время на охлаждение) и не требует использования духовки. Этот десерт идеально подойдет для тех, кто не хочет тратить много времени на сложное приготовление, но при этом хочет побаловать себя чем-то вкусным и качественным.
Ингредиенты:
-
Сливки 33-35% - 250 мл
-
Сливочный сыр - 225 г
-
Сахар - 50 г
-
Желатин - 1 ст. л.
-
Молоко - 60 мл
-
Печенье (по вкусу)
-
Сливочное масло (по вкусу)
-
Корица - щепотка
-
Вишневый джем (по вкусу)
Приготовление:
Печенье измельчают в крошку и смешивают с растопленным сливочным маслом и корицей. Смесь выкладывают на дно формы и утрамбовывают.
Сливки взбивают до крепких пиков.
Сливочный сыр взбивают с сахаром до гладкости.
Желатин замачивают в молоке на 1 минуту, затем прогревают до растворения в микроволновке.
Растворенный желатин быстро вмешивают в сырную массу и аккуратно соединяют с взбитыми сливками.
Крем выкладывают в форму и убирают в холодильник на 4-6 часов.
Перед подачей украшают вишневым джемом или свежими ягодами.
Этот десерт получается нежным и сливочным, с яркой ягодной кислинкой. Базовый рецепт можно легко адаптировать под собственные предпочтения, заменив вишневый джем на клубничный или малиновый, или используя шоколадное печенье для основы.
