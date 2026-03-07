Простой и вкусный вишневый чизкейк без выпечки

В поисках быстрого и легкого домашнего десерта? Вишневый чизкейк, представленный в коллекции "Едим Дома", станет отличным выбором, передает Day.Az.

Он готовится за 30 минут (если не учитывать время на охлаждение) и не требует использования духовки. Этот десерт идеально подойдет для тех, кто не хочет тратить много времени на сложное приготовление, но при этом хочет побаловать себя чем-то вкусным и качественным.

Ингредиенты:

Сливки 33-35% - 250 мл

Сливочный сыр - 225 г

Сахар - 50 г

Желатин - 1 ст. л.

Молоко - 60 мл

Печенье (по вкусу)

Сливочное масло (по вкусу)

Корица - щепотка

Вишневый джем (по вкусу)

Приготовление:

Печенье измельчают в крошку и смешивают с растопленным сливочным маслом и корицей. Смесь выкладывают на дно формы и утрамбовывают.

Сливки взбивают до крепких пиков.

Сливочный сыр взбивают с сахаром до гладкости.

Желатин замачивают в молоке на 1 минуту, затем прогревают до растворения в микроволновке.

Растворенный желатин быстро вмешивают в сырную массу и аккуратно соединяют с взбитыми сливками.

Крем выкладывают в форму и убирают в холодильник на 4-6 часов.

Перед подачей украшают вишневым джемом или свежими ягодами.

Этот десерт получается нежным и сливочным, с яркой ягодной кислинкой. Базовый рецепт можно легко адаптировать под собственные предпочтения, заменив вишневый джем на клубничный или малиновый, или используя шоколадное печенье для основы.