Журналисты проекта "Вкус жизни" изучили, какие напитки завоевывают сердца гурманов в этом сезоне, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

В тренде - сложные вкусы, растительные ингредиенты и неожиданные сочетания, которые превращают обычное чаепитие в настоящий ритуал.

Матча латте прочно удерживает позиции главного напитка для тех, кто ищет бодрость без кофеина. Спрос на японский порошковый чай в США вырос на 40%, а в Великобритании - на 35% за последний год. В Instagram хештег #matchalatte набрал больше 3 миллионов публикаций - ярко-зеленый цвет напитка оказался невероятно фотогеничным.

Матча латте рецепт прост, но требует внимания к деталям. Вам понадобятся: 1-2 г матчи (половина чайной ложки), 60-80 мл горячей воды (не выше 80°C) и 150-200 мл молока на выбор. Просейте порошок через сито, взбейте с водой бамбуковым венчиком до пены, отдельно подогрейте и вспеньте молоко - и соедините.

Альтернативное молоко стало не просто заменителем, а полноценным ингредиентом, меняющим вкус. Матча-латте часто готовят на миндальном, овсяном или кокосовом молоке: миндальное добавляет ореховые ноты, овсяное - легкую сладость, а кокосовое делает напиток более десертным.

Раф кофе - российский гастрономический феномен, придуманный в московской кофейне в конце 90-х специально для иностранца Рафаэля, который не пил обычный кофе. Сегодня этот напиток переживает вторую волну популярности.

Лавандовый латте - один из самых трендовых вариантов: для его приготовления понадобятся эспрессо, сливки 11%, сахар и сушеная лаванда.

Необычные напитки на этом не заканчиваются: в Китае набирает популярность легендарный гонконгский тоник напиток Юаньян - микс черного чая, кофе и сгущенного молока, который рабочие придумали, чтобы сохранять бодрость весь день.

Смузи-рецепты теперь соседствуют с рецептами авторского кофе. Студенты Уральского государственного экономического университета разработали инновационный овсяный коктейль "Комфортик" с экстрактом татарской гречихи, который помогает расслабиться и улучшить сон. Дегустаторы отмечают, что напиток по вкусу напоминает овсяное печенье и сливочную ириску.