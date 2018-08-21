В Skype появилась новая функция

Видеомессенджер Skype включил систему сквозного шифрования коммуникаций. Чтобы начать приватный разговор, нужно открыть профиль другого пользователя и выбрать пункт New Private Conversation ("Начать личную беседу"). После того как собеседник примет приглашение, передача всех текстовых сообщений, файлов, аудиозаписей, голосовых и видеозвонков будет зашифрована, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Начиная с этой недели, новая функция доступна на iOS, Android, Linux, macOS и Windows. Есть некоторые ограничения: пользователи могут участвовать только в одной "зашифрованной" беседе на одном устройстве. Если пользователь решит, например, перейти со смартфона на компьютер, все переданные и полученные данные останутся на том устройстве, на котором был инициирован приватный разговор.

Сквозное шифрование (end-to-end) - из одного конца в другой, чтобы содержимое послания могли видеть только отправитель и получатель, - считается одним из самых надежных способов защиты коммуникаций. Система Skype основана на генерации уникальных ключей безопасности при помощи протокола Signal. Подлинность ключей проверяется на стороне пользователей, что гарантирует невозможность перехвата сообщений третьими лицами.

Кроме Microsoft, Signal Protocol лицензируют Facebook для WhatsApp и Facebook Messenger, а также Google для Allo. Протокол применяется и в самом мессенджере Signal: там шифруются не только сообщения, но также групповые чаты, вложения и мультимедийный контент. В частности, этим приложением пользуется экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, считающий его более безопасным, чем Telegram Павла Дурова.