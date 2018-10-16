Apple отключит протоколы безопасности TLS 1.0 и 1.1 для Safari

Компания Apple объявила о прекращении работы протоколов безопасности TLS 1.0 и 1.1 для Safari к марту 2020 года, сообщает портал iClarified. Разработчики браузера попросили администраторов сайтов как можно скорее перейти на версию TLS 1.2, передает Day.Az со ссылкой на macdigger.ru.

TLS или Transport Layer Security - это протокол защиты транспортного уровня. Он охраняет данные, передающиеся между узлами в интернет-сети. Веб-сайты используют его, чтобы обезопасить соединения между серверами и браузерами.

Этот тип защиты применяет не только Safari, но и Google, Mozilla, Firefox и др. Они также предупредили пользователей об отключении старого протокола. Последняя версия TLS 1.3 уже работает в Chrome и Firefox, а Apple и Microsoft пока только объявили о скором обновлении.

Все изменения завершатся в первой половине 2020 года. Сначала Chrome отключит TLS 1.0 и TLS 1.1, позже к нему присоединятся Edge и Internet Explorer 11, затем Firefox и уже в марте 2020 года устаревшие версии будут отключены в Safari в рамках обновления iOS и macOS.

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