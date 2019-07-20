Мобильные игры стали отдельной категорией в индустрии развлечений с появления "Змейки" на Nokia 3310. С увеличением мощности смартфонов, постепенно улучшалась их графика и визуальные эффекты. На 2019 год мобильные игры настолько продвинулись вперед, что уже выдают графику уровня домашних игровых приставок: Fortnite, PUBG Mobile, Shadowgun Legends, Xenowerk, Critical Ops, Asphalt 9, World of Tanks Blitz.

Это неудивительно, учитывая мощность внутри самых топовых смартфонов 2019 года, в частности процессоров Apple A12 Bionic и Snapdragon 845 и 855. Производители быстро сообразили, что рост популярности мобильных видеоигр требует адаптивных для этого смартфонов, поэтому для обеспечения спроса были созданы специальные игровые модели. Отличием от обычных смартфонов является их улучшенная система охлаждения, более прочный корпус, наличие декоративной RGB подсветки, высокочастотные дисплеи, удобное расположение кнопок и специальные игровые аксессуары в комплекте.

Первым таким был Xiaomi Black Shark, "выстреливший" на рынок в 2018 году, и моментально ставший бестселлером - первую партию разобрали за секунды. После Xiaomi такие компании как Razer, Asus и Nubia тоже ворвались в "гонку" и начали выпускать отдельные аппараты, ориентированные исключительно для любителей мобильных игр. Подобные модели ежемесячно попадают в ТОП самых мощных мобильных устройств месяца.

Ниже Day.Az со ссылкой на Сегодня приводит список из ТОП-10 самых лучших игровых смартфонов, способных "переваривать" самые требовательные 3D игры без проблем, фризов и сбоев - геймплей на таких устройствах быстрый и плавный, а главное - комфортный. Также в список попали модели, которые не относятся к "игровым", но также предлагают хороший игровой опыт благодаря мощной аппаратной начинке.

Nubia Red Magic 3

Nubia Red Magic 3 является рекордно мощным смартфоном на весну 2019 года

Смартфоны Nubia Red Magic 3 завоевал первое место в рейтинге самых производительных смартфонов по итогам мая 2019 года. И это неспроста - производитель оснастил его разогнанным процессором Snapdragon 855 с активной системой охлаждения. В купе с 6,55-дюймовым дисплеем с частотой 90 Гц, Red Magic 3 предлагает комфортнейший игровой опыт в таких интенсивных сеансах, как PUBG Mobile.

Что касается обычного использования, то тут не все так гладко. 48 МП фотокамера на деле выдает посредственные снимки, дизайн, пусть даже и с красивой подсветкой, на деле выглядит очень вычурно и на любителя, а сам смартфон получился очень массивным и тяжелым. Есть также претензии к прошивке, в которой ради освобождения памяти, были вырезаны такие полезные опции Android 9.0, как навигация жестами, а местами есть некоторые проблемы с локализацией. Стоимость Nubia Red Magic 3 составляет 500 долларов.

Asus ROG Phone

Зимой 2019 года состоялся выход Asus ROG Phone, ориентированного исключительно на игровую аудиторию. Выполнен он в стиле геймерской линейки ROG, под брендом которой выпускаются ноутбуки, компьютеры и периферия. Asus ROG Phone получил прошлогодний процессор Snapdragon 845, но разогнанный до частоты 2,96 ГГц с технологией активного охлаждения AeroActive и AirTriggers. 6-дюймовый экран у ROG Phone построен на матрице AMOLED, выдающей очень красивую картинку, а 90-герцовый дисплей делает игровой процесс очень плавным.

Razer Phone 2

Главным достоинством Razer Phone 2 является его 120 Гц экран, выдающий невероятно плавную картинку, как на iPad Pro. Но сам экран построен на IPS-матрице. В остальном модель ничем не отличается от предыдущего аппарата: чип Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной, двойные фотомодули и угловатый дизайн с фирменным светящимся логотипом. Стоимость от 14 тысяч гривен.

Xiaomi Black Shark 2

На фоне успеха первой модели, которая оказалась невероятно успешной, Xiaomi уделила еще больше внимания игровым возможностям мобильного устройства. Кремниевым "сердцем" игрофона стал мощнейший процессор Snapdragon 855, работающий в связке с 12 ГБ оперативной памяти (встроенной - до 256 ГБ). Для защиты от перегрева предусмотрена система жидкостного охлаждения третьего поколения, занимающая занимает половину корпуса, охлаждая при этом чипсет и окружающие его элементы. В результате смартфон не нагревается выше 45 градусов.

Кроме того, в смартфоне встроенные фоновые стереодинамики и геймпад GamePad 3.0, который можно использовать отдельно или же вставить в него смартфон, получив некое подобие портативной приставки. Стоимость игрофона оценивается от 480 долларов в самой базовой комплектации.

Red Magic Mars

На фоне успеха Red Magic 3, компания Nubia выпустила более доступный по цене смартфон Red Magic Mars. Для этого у смартфона вырезали подсветку, лишили качественной фотокамеры и оставили прошлогоднее "железо". Зато это позитивно отразилось на цене, а по производительности он не отстает от старших собратьев". Игры вроде PUBG Mobile и Fortnite на этмо устройстве идут на максимальных настройках без задержек, а встроенные настраиваемые кнопки действительно дают преимущество при игре. Стоимость от 399 долларов.

Apple iPhone XS Max

Новая функция будет доступна только для iPhone XS и XS Max

Apple iPhone хоть и не является "игровым смартфоном", но его мощная аппаратная начинка и большая библиотека качественных игровых проектов делает его желанным смартфоном для любителей мобильного гейминга. Большой экран смартфона идеален для игр, при этом XS Max получился легче любого смартфона в этом рейтинге. Айфон последнего поколения всего в шаге от идеального игрового смартфона, если бы не его цена, которая будет препятствием для большинства покупателей - 41 тысяча гривен.

Samsung Galaxy Note 9

Еще один на первый взгляд не игровой смартфон на деле идеально подходит для видеоигр. Огромный 6,4-дюймовый OLED-экран, мощный игровой процессор Snapdragon 845 с хорошим пассивным охлаждением и быстрая оперативная и встроенная флэш-память делают эту модель идеально сбалансированной для всех игр, выдавая стабильный фреймрейт.

Также оболочка оснащена надстройкой Game Launcher для дополнительной оптимизации видеоигр, настраивая им частоту кадров, разрешение и использования процессора для обеспечения максимального комфорта и плавного геймплея. Более того, в режиме Samsung DEX многие игры идут в полноэкранном режиме, так что играть на нем можно даже выводя изображение на телевизор, превращая смартфон в подобие игровой приставки.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!