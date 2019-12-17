Киберзащитная компания Check Point обнаружила в WhatsApp крупную уязвимость, позволяющую "дестабилизировать работу мессенджера у всех участников группового чата". Эксперты призывают пользователей как можно скорее обновить приложение до последней версии, в которой эта недоработка устранена, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Найденная "дыра" затрагивает версии WhatsApp для iOS и Android, сообщили Вестям.Hi-tech в компании.

Из-за неё пользователи рискуют навсегда потерять всю историю сообщений в групповом чате.

Выполнить атаку довольно просто. Для этого злоумышленник должен присоединиться к переписке, составить вредоносное сообщение с помощью инструментов отладки браузера и отправить его через веб-версию WhatsApp Web. В результате у всех участников группового чата возникнет критическая ошибка, которая "приведет к быстрому и полному сбою всего приложения".

"Последствия для пользователей настолько серьезны, что им приходится удалять и скачивать мессенджер заново, однако и это не дает возможности вернуться в чат, - сказали исследователи. - В конце концов, им приходится удалить сам чат, чтобы прервать замкнутый круг ошибок в приложении, что приводит к потери всех сообщений в нем".

Check Point уведомили разработчиков мессенджера об уязвимости в августе. Представители WhatsApp признали проблему и разработали ее решение, которое было добавлено в версии 2.19.58.

Аудитория WhatsApp - приложения, принадлежащего компании Facebook, - насчитывает более 1,5 миллиарда человек. Через мессенджер ежедневно отправляется около 65 миллиардов сообщений. По данным App Annie, WhatsApp возглавляет список мобильных приложений, которые за последние десять лет россияне скачивали чаще всего.