"Исправленная уязвимость связана с реализацией протокола WhatsApp, она же позволяла писать сообщения под чужим именем в групповых чатах и многое другое", - прокомментировал РИА Новости замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Сергей Никитин.

"Возможность редактирования служебных полей сообщения, таких как номер отправителя, позволило вызвать ошибку, которая приводит к "вылету" приложения. При повторном запуске происходит повторная загрузка этого "сломанного" сообщения, что снова вызывает "вылет", и так по кругу, пока сообщение не будет удалено из чата или не будет очищена история сообщений", - пояснил он принцип работы уязвимости. Никитин посоветовал пользователям своевременно обновлять WhatsApp, а также активировать в нем и других мессенджерах "двухшаговую проверку" для защиты от атак.