В мире найдено рекордное количество уязвимостей нулевого дня

Специалисты Google Project Zero заявили, что по итогам 2021 года было найдено рекордное количество уязвимостей нулевого дня. Об этом сообщается в блоге проекта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ежегодном обзоре эксперты компании отметили, что в 2021 году в мире было выявлено 58 различных угроз - это самое большое число с момента начала ведения статистики в 2014 году. Уязвимостями нулевого дня называют проблемы в защитных системах, о которых только узнали разработчики - соответственно, у них есть "ноль дней" на исправление.

Специалисты рассказали, что в 2020 году было выявлено 25 эксплойтов, угрожавших различным системам безопасности. "2021 год показал, насколько важно неустанно стремиться к тому, чтобы злоумышленникам было сложнее угрожать пользователям с помощью данных уязвимостей", - подчеркнули авторы сообщения.

По словам экспертов, в будущем злоумышленники будут придумывать еще более изощренные способы атак. При этом специалисты Google отметили, что увеличение числа зарегистрированных случаев взлома отчасти может быть хорошим знаком, так как это означает, что о проблемах информационных систем узнает большее количество пользователей.