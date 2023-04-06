Некоторых пользователей iPhone лишат App Store

Практически все фирменные сервисы Apple, за исключением облачного хранилища iCloud, перестанут работать на гаджетах с устаревшими операционными системами. Об этом сообщил инсайдер StellaFudge в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С начала мая доступ к сервисам Apple, за исключением iCloud, перестанет работать на устройствах под управлением: iOS 11-11.2.6, macOS 10.13-10.13.3, watchOS 4-4.2.3, tvOS 11-11.2.6. Скорее всего, вы получите уведомление с предложением обновиться", - написал источник.

Таким образом, сервисы перестанут работать на мобильных ОС для iPhone iOS 11 и ниже, операционных системах для компьютеров macOS 10.13 High Sierra и ниже.

На сайте поддержки Apple ранее появлялось упоминание, что "старые версии программного обеспечения больше не будут поддерживать службы Apple, такие как App Store, Siri и Maps", сообщает 9to5Mac. По версии журналистов, iMessage и FaceTime продолжат работать даже на таких гаджетах.

В прошлом инсайдер StellaFudge опубликовал ранние настоящие фотографии наушников AirPods Max, брелока AirTags и подробности о таких продуктах, как планшет M1 iPad Pro и линейке смартфонов iPhone 12.