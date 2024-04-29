Следуя принципу доступности цен, Nar представляет 6 видов ежедневных и еженедельных интернет-пакетов, обеспечивая широкий выбор для каждого.

Стоимость ежедневного пакета для краткосрочного доступа в интернет составляет 80 копеек за 300 МБ, 1,40 маната за 1 ГБ и 1,90 маната за 1,5 ГБ. Кроме того, пользователи ежедневных пакетов объемом 1 ГБ и 1,5 ГБ могут бесплатно пользоваться WhatsApp в течение того же периода.

Абоненты Nar также могут выбрать 7-дневный интернет-пакет. Цена этих пакетов варьируется от 3 манатов за 1 ГБ, 3,30 манатов за 1,5 ГБ и 5 манатов за 3 ГБ. Все 7-дневные пакеты включают бесплатные сообщения WhatsApp.

Вы можете посетить сайт nar.az/senin-ucun/internet-paketleri/, чтобы получить более подробную информацию об интернет-пакетах и выбрать наиболее подходящий для вас интернет-пакет.

Nar предоставляет высококачественные услуги связи 2,2 миллионам клиентов. Nar является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу потребительской лояльности на протяжении последних 5 лет. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.