В WhatsApp появилась новая функция

В ближайшее время пользователи популярного мессенджера WhatsApp получат новую функцию - возможность отправки реакций на сообщения с помощью двойного нажатия, передает Day.Az, со ссылкой на портал WABetaInfo (WBI).

Согласно авторам ресурса, эта функция позволяет пользователям быстро и просто выразить свое отношение к конкретному сообщению, поставив ему "лайк" с помощью двойного тапа. По умолчанию для этого будет использоваться эмодзи в виде сердечка.

На данный момент функция реакции при помощи двойного нажатия находится в стадии разработки и будет добавлена в один из следующих обновлений мессенджера для устройств на базе Android. При этом любой желающий может испытать ее уже сейчас, скачав из Google Play бета-версию WhatsApp c номером сборки Android 2.24.16.7.

WhatsApp - это сервис мгновенного обмена сообщениями и голосовой связи по IP, принадлежащая технологической корпорации Meta. WhatsApp позволяет пользователям отправлять текстовые, голосовые сообщения и видеосообщения, совершать голосовые и видеозвонки, а также обмениваться изображениями, документами, местоположением пользователей и другим контентом. Ежемесячно сервисом пользуются более 2 млрд человек.

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