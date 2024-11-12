Новая версия Android выйдет раньше, чем планировалось

В обновленной дорожной карте релизов мобильной операционной системы Android компания Google объявила о скором выпуске Android 16. Публикация появилась в официальном блоге разработчиков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пользователям не придется ждать осени 2025 года, поскольку новая Android 16 будет представлена уже во втором квартале 2024 года, предположительно на конференции Google I/O в мае.

Обычно Google выпускает обновления ОС в третьем или четвертом квартале, но в этот раз компания планирует выпустить Android 16 раньше, чтобы совместить его с запуском новых флагманских смартфонов.

Первое функциональное обновление Android 16 ожидается в третьем квартале 2025 года, а обновленная сборка с новыми API будет представлена в четвертом квартале. Эти изменения направлены на ускорение внедрения инноваций и повышение качества всех релизов без создания дополнительных затрат для разработчиков.

Актуальная версия мобильной операционной системы, Android 15, вышла в середине октября 2024 года для смартфонов Google Pixel, а другие производители пока еще не успели стабильные версии ОС.