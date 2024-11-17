Парламенты всего мира должны разработать последовательную политику против миграции, вызванной изменением климата

Парламенты всего мира должны разработать последовательную, всеобъемлющую политику, направленную на борьбу с миграцией, вызванной изменением климата.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила Габриэла Моравска-Станечка, сенатор Республики Польша, выступая на панельной сессии на тему "Управление мобильностью людей и изменением климата: решение проблем миграции и перемещения, вызванных изменением климата" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

"Парламентам по всему миру необходимо разработать последовательную и всеобъемлющую политику, направленную на решение проблем, связанных с миграцией, вызванной изменением климата, и стихийными бедствиями. Ключевым элементом этой работы должна стать интеграция экологических аспектов во все соответствующие меры политики, стратегии и программы.

Речь идет не только о реагировании на уже возникший кризис, но и о предотвращении вынужденного перемещения людей еще до его возникновения. Важнейшую роль в этом играют региональные и национальные структуры, которые должны получать необходимую поддержку для эффективного решения этих насущных вызовов", - сказала она.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.