https://news.day.az/society/1708152.html Насколько благоприятной будет завтрашняя погода для метеочувствительных людей? Опубликован медико-метеорологический прогноз на завтра. Как сообщает Day.Az, соответствующую информацию распространила Национальная служба гидрометеорологии.
Насколько благоприятной будет завтрашняя погода для метеочувствительных людей?
Опубликован медико-метеорологический прогноз на завтра.
Как сообщает Day.Az, соответствующую информацию распространила Национальная служба гидрометеорологии.
По данным службы, 18 ноября на Абшеронском полуострове прогнозируются умеренные колебания метеорологических условий, что будет сравнительно благоприятно для людей с повышенной чувствительностью к погодным изменениям.
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