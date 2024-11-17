Азербайджанская армия отметила День национального возрождения

В соответствии с планом мероприятий на 2024 год, в Азербайджанской Армии состоялся ряд мероприятий, приуроченных к 17 ноября - Дню национального возрождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На мероприятиях сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и сынов Родины, отдавших жизнь во имя независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступающие отметили историческую значимость Дня национального возрождения, являющегося одним из основных этапов освободительной борьбы азербайджанского народа в восстановлении независимости нашей страны, было рассказано о дальновидности и мудрой политике Общенационального лидера. Подчеркивалось, что политический курс Общенационального лидера ныне успешно продолжается Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Также было подчеркнуто, что восстановление трехцветного флага Азербайджанской Демократической Республики 17 ноября 1990 года на сессии Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики в новом составе является началом исторического пути от национального возрождения к национальному прогрессу.

Было отмечено, что благодаря решимости и дальновидной политике Победоносного Верховного Главнокомандующего наши исторические земли были освобождены, территориальная целостность Азербайджана была полностью восстановлена. 17 ноября - День национального возрождения отмечается с гордостью в каждом уголке нашей страны.

Личный состав с интересом встретил литературно-художественные композиции, культурно-массовые и другие мероприятия, представленные Идеологическим и культурным центром Гянджинского гарнизона, деятелями культуры и искусства.