Принятые на СОР29 решения станут мощным посланием всему миру

В ходе обсуждений на Парламентской встрече мы подчеркнули важность принятия срочных мер. В завершении COP29 мы хотели бы стать свидетелями принятия резолюций о принятии государствами-членами срочных мер для предотвращения климатического кризиса.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ заявил генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг.

По его словам, особенно важно увеличить ресурсы, затрачиваемые на климатические действия.

"Мы хотим, чтобы COP29 была полна решимости продвигать справедливые и равные действия по борьбе с изменением климата. Необходимо работать сообща, чтобы удовлетворить интересы всех людей и сообществ. Решения, принятые на СОР29, станут мощным посланием всему миру. Для борьбы с изменением климата развитые сообщества должны увеличить объемы финансирования, в котором нуждаются уязвимые сообщества по всему миру. В этой борьбе очень важно проявить солидарность", - отметил генеральный секретарь, напомнив, что девизом COP29 является солидарность во имя зеленого мира.