Иран и Россия обсуждают строительство железной дороги от Азербайджана до Персидского залива

Иран и Россия обсуждают проект строительства железной дороги с колеей российского стандарта, которая соединит иранский город Парсабад на границе с Азербайджаном с портом Бендер-Аббас на побережье Персидского залива.

Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали, чьи слова приводит пресс-служба президента Исламской Республики, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Помимо железнодорожной линии Решт - Астара, Россия проявляет интерес к инвестированию в строительство железной дороги с российской шириной колеи от Парсабада до Бендер-Аббаса", - отметил Джалали на совещании с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране.

Пезешкиан подчеркнул, что развитие железнодорожной инфраструктуры с севера на юг принесет значительную пользу как экономике страны, так и её гражданам, а также удовлетворит потребности Ирана и России. Он поручил ускорить реализацию проекта линии Решт - Астара.