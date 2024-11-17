Надо создать финансовый механизм для помощи малым островным государствам.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал член парламента Тонга Паула Пивени Пикукла на сессии "Меры по защите здоровья и продовольственной безопасности в условиях изменяющегося климата" в ходе Парламентской встречи в рамках COP29, организованная совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

"Мы являемся жертвами погодных катастроф, вызванных странами, производящими ископаемое топливо для своей выгоды. Я считаю, что они не изнурены, они подозрительно богаты, но от косвенных последствий этих действий страдают островные государства. 166 островов из 206 вносят менее 10% в общие выбросы углерода,"- сказал он.

По его словам, в 2024 году наблюдаются самые высокие температуры моря.

"Вы построили свой мир, добывая ископаемое топливо, и нам никогда не было оказано компенсации. Пришло время создать финансовый механизм для помощи нашим государствам, который бы учитывал координацию со странами, которые вносят 80% выбросов, не по закону, а на добровольной основе,"- сказал он.

Отметим, что в Парламентской встречи в рамках COP29 также принимает участие вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.