Израиль ударил по главе отдела по связям со СМИ «Хезболлы»

Под удар авиации Израиля по ливанскому Бейруту попал глава отдела по связям со СМИ "Хезболлы" Мохаммад Афиф. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что выжить ему не удалось.