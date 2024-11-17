Стартовала сессия по проблемам миграции, вызванным климатическими изменениями, на полях Парламентской встречи в рамках COP29

В Баку стартовала сессия "Регулирование человеческой мобильности и изменения климата: решение проблем миграции и перемещений, вызванных климатическими изменениями" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, организованная совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, эта сессия будет посвящена растущей тенденции к миграции и перемещению населения в связи с усиливающимися последствиями изменения климата.

На ней будут обсуждаться возможности парламентов по устранению коренных причин миграции и перемещения, также продвижение стратегий, направленных на обеспечение защиты перемещенных лиц и мигрантов.

На нем также будут рассмотрены связи между климатом и безопасностью человека и то, как парламенты могут способствовать этому, в том числе в условиях, когда страны подвергаются риску исчезновения из-за изменения климата.

В мероприятии также принимает участие вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.