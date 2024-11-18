Разрушения после тайфуна на Филиппинах

На Филиппины обрушился супертайфун "Пепито" ("Ман-Йи"), из-за чего более миллиона человек были эвакуированы из зоны разгула стихии.

Как передает Day.Az на филиппинские СМИ, скорость ветра достигала 250 километров в час.

Его порывы повалили деревья, оборвали линии электропередач, разрушили ряд построек. Особенно сильно пострадали города Багаманок, Пандан, Гигмото, Панганибан, Караморан провинции Кандуанес. Кроме того, стихия затронула провинции Аврора, Нуэва-Виская, Исабела, Кагаян и другие.