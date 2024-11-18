https://news.day.az/world/1708173.html Разрушения после тайфуна на Филиппинах - ВИДЕО На Филиппины обрушился супертайфун "Пепито" ("Ман-Йи"), из-за чего более миллиона человек были эвакуированы из зоны разгула стихии. Как передает Day.Az на филиппинские СМИ, скорость ветра достигала 250 километров в час. Его порывы повалили деревья, оборвали линии электропередач, разрушили ряд построек.
Разрушения после тайфуна на Филиппинах - ВИДЕО
На Филиппины обрушился супертайфун "Пепито" ("Ман-Йи"), из-за чего более миллиона человек были эвакуированы из зоны разгула стихии.
Как передает Day.Az на филиппинские СМИ, скорость ветра достигала 250 километров в час.
Его порывы повалили деревья, оборвали линии электропередач, разрушили ряд построек. Особенно сильно пострадали города Багаманок, Пандан, Гигмото, Панганибан, Караморан провинции Кандуанес. Кроме того, стихия затронула провинции Аврора, Нуэва-Виская, Исабела, Кагаян и другие.
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