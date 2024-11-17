На COP29 состоялась панельная сессия на тему "Женщины-лидеры: климатические чемпионы за устойчивое будущее"

В седьмой день проходящей в Баку международной климатической конференции COP29 были проведены различные мероприятия. Участники собрались для обсуждения инициатив, связанных с климатическими действиями и устойчивым будущим, передает Trend.

17 ноября в Зеленой зоне состоялось совместное панельное заседание азербайджанской операционной компании COP29 и телекоммуникационного партнера COP29 ООО Azercell Telekom.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Операционную компанию, панельная сессия "Женщины-лидеры: климатические чемпионы за устойчивое будущее", модератором которой выступила Ширин Алиева, главный специалист по правовой и информационной стратегии Azercell Telekom, собрала ведущих женщин-экспертов и климатических лидеров, которые выступают за преобразовательные изменения в борьбе с изменением климата. В панельной сессии приняли участие Барбара Ботос, посол по вопросам климата в Министерстве энергетики Венгрии, Патрисия Эспиноза, партнер-основатель и генеральный директор "onepoint5" и бывший исполнительный секретарь РКИК ООН (2016-2022 гг.), и основатель и президент Unison Group Нурзат Абдирасулова.

В ходе панельной дискуссии обсуждалась роль гендерной инклюзивности в борьбе с изменением климата, состоялся обмен идеями о том, как расширить деятельность женщин в сфере климатической устойчивости и защиты окружающей среды, а также были высказаны предложения по гендерному подходу. Участники подчеркнули возрастающую важность женских голосов и инициатив, чтобы сделать борьбу с изменением климата более эффективной на глобальном уровне. В ходе дискуссии внимание было обращено на содействие участию женщин на всех уровнях борьбы с изменением климата, особенно в процессах принятия решений.