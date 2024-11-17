COP29 станет еще одним значимым событием для мирового сообщества - Солтан Мамедов
COP29 станет еще одним значимым событием для мирового сообщества.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов, выступая перед участниками Парламентской встречи в рамках COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.
"Международное сообщество выразило доверие Азербайджану в проведении COP29. Несмотря на известность Азербайджана как страны, богатой углеводородными ресурсами, наша республика последовательно демонстрирует готовность способствовать переходу к зеленой энергетике. Это позволило нам занять 32-е место в Индексе энергетического перехода Всемирного экономического форума. Азербайджан также входит в число лидеров по доле инвестиций в возобновляемые источники энергии в структуре ВВП", - подчеркнул он.
Он отметил, что сегодня внимание мирового сообщества приковано к Баку, где собрались более 70 000 представителей различных делегаций, включая международные организации, гражданское общество, НПО, СМИ, молодежные и женские объединения, волонтеров, экоактивистов и членов парламентов. Участники обсуждают наиболее актуальные глобальные вызовы, такие как изменение климата и охрана окружающей среды.
"Азербайджан имеет богатый опыт успешного участия в международных мероприятиях. Нет сомнений, что COP29 станет еще одним значимым событием для мирового сообщества", - подчеркнул депутат.
Солтан Мамедов напомнил, что 16 мая в Женеве был подписан меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Межпарламентским союзом, посвященный организации парламентской конференции в рамках COP29.
"Мы подготовили проект итогового документа для парламентской сессии COP29, основываясь на результатах предыдущих конференций, включая COP27 и COP28, а также обсуждениях, состоявшихся на 148-й Ассамблее МПС. После завершения начальной версии проекта мы получили ценные комментарии и предложения от стран, включая Великобританию, Россию, Китай, Румынию, Австрию, Саудовскую Аравию и Японию. В июне на подготовительном совещании COP29 проект документа был вновь обсужден и дополнен новыми идеями. Продуктивные дискуссии продолжились в ходе 149-й сессии МПС, и сегодня я с удовлетворением представляю вам итоговый документ, который является результатом наших совместных усилий", - добавил депутат.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре