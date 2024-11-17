COP29 станет еще одним значимым событием для мирового сообщества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов, выступая перед участниками Парламентской встречи в рамках COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

"Международное сообщество выразило доверие Азербайджану в проведении COP29. Несмотря на известность Азербайджана как страны, богатой углеводородными ресурсами, наша республика последовательно демонстрирует готовность способствовать переходу к зеленой энергетике. Это позволило нам занять 32-е место в Индексе энергетического перехода Всемирного экономического форума. Азербайджан также входит в число лидеров по доле инвестиций в возобновляемые источники энергии в структуре ВВП", - подчеркнул он.

Он отметил, что сегодня внимание мирового сообщества приковано к Баку, где собрались более 70 000 представителей различных делегаций, включая международные организации, гражданское общество, НПО, СМИ, молодежные и женские объединения, волонтеров, экоактивистов и членов парламентов. Участники обсуждают наиболее актуальные глобальные вызовы, такие как изменение климата и охрана окружающей среды.

"Азербайджан имеет богатый опыт успешного участия в международных мероприятиях. Нет сомнений, что COP29 станет еще одним значимым событием для мирового сообщества", - подчеркнул депутат.

Солтан Мамедов напомнил, что 16 мая в Женеве был подписан меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Межпарламентским союзом, посвященный организации парламентской конференции в рамках COP29.

"Мы подготовили проект итогового документа для парламентской сессии COP29, основываясь на результатах предыдущих конференций, включая COP27 и COP28, а также обсуждениях, состоявшихся на 148-й Ассамблее МПС. После завершения начальной версии проекта мы получили ценные комментарии и предложения от стран, включая Великобританию, Россию, Китай, Румынию, Австрию, Саудовскую Аравию и Японию. В июне на подготовительном совещании COP29 проект документа был вновь обсужден и дополнен новыми идеями. Продуктивные дискуссии продолжились в ходе 149-й сессии МПС, и сегодня я с удовлетворением представляю вам итоговый документ, который является результатом наших совместных усилий", - добавил депутат.