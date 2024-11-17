Азербайджан уступил Румынии и стал седьмым на ЧЕ

В Пиле (Польша) проходит командный чемпионат Европы по дзюдо среди спортсменов до 23-х лет.

Как передает İdman.biz, сборная Азербайджана в стартовом поединке добилась победы над Польшей - 4:3.

В четвертьфинале команда уступила Германии (2:4), перейдя в утешительный блок. Здесь наша сборная проиграла Румынии (2:4), заняв седьмое место.

Отметим, что на личном ЧЕ наша команда завоевала две золотые, одну серебряную и две бронзовую награды: Гусейн Аллахьяров (60 кг) и Фидан Ализаде (57 кг) стали чемпионами, Айдан Велиева (52 кг) завоевала серебро, а Руфат Шовлатов (73 кг) и Омар Раджабли (81 кг) удостоился бронзы.