https://news.day.az/sport/1708091.html "70 процентов родителей хотят отдать своих детей в "Карабах"" - Самира Мамедзаде - ВИДЕО В эфир вышел очередной выпуск "İdman bizimlə". На этот раз гостем передачи стала тренер детского футбольного клуба "Интер" Самира Мамедзаде. Бывшая футболистка нашей сборной рассказала о своей карьере. Она отметила, что опыт, полученный на "зеленых полях", играет важную роль в ее тренерской деятельности.
"70 процентов родителей хотят отдать своих детей в "Карабах"" - Самира Мамедзаде - ВИДЕО
В эфир вышел очередной выпуск "İdman bizimlə".
На этот раз гостем передачи стала тренер детского футбольного клуба "Интер" Самира Мамедзаде.
Бывшая футболистка нашей сборной рассказала о своей карьере. Она отметила, что опыт, полученный на "зеленых полях", играет важную роль в ее тренерской деятельности.
Наша гостья также рассказала о текущих проблемах детского футбола.
Представляем видеоверсию интервью:
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