"70 процентов родителей хотят отдать своих детей в "Карабах""

В эфир вышел очередной выпуск "İdman bizimlə".

На этот раз гостем передачи стала тренер детского футбольного клуба "Интер" Самира Мамедзаде.

Бывшая футболистка нашей сборной рассказала о своей карьере. Она отметила, что опыт, полученный на "зеленых полях", играет важную роль в ее тренерской деятельности.

Наша гостья также рассказала о текущих проблемах детского футбола.

Представляем видеоверсию интервью: