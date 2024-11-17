Фатих Терим посетил учебно-тренировочную базу клуба "Карабах"

Известный турецкий тренер Фатих Терим, находясь с визитом в Азербайджане, а также представители правления ФК "Галатасарай" Ибрагим Хатипоглу и Эмин Иманов посетили тренировочную базу ФК "Карабах".

Как сообщает Day.Az, в начале они наблюдали за процессом тренировки команды и пообщались с главным тренером клуба Гурбаном Гурбановым.

Затем Фатих Терим и Ибрагим Хатипоглу встретились с генеральным директором представителя Агдама Эмрахом Челикелем

На финальном этапе визита гостям были вручены памятные подарки от клуба, а также сделано совместное фото на память.