https://news.day.az/sport/1708166.html Фатих Терим посетил учебно-тренировочную базу клуба "Карабах" - ВИДЕО Известный турецкий тренер Фатих Терим, находясь с визитом в Азербайджане, а также представители правления ФК "Галатасарай" Ибрагим Хатипоглу и Эмин Иманов посетили тренировочную базу ФК "Карабах". В начале они наблюдали за процессом тренировки команды и пообщались с главным тренером клуба Гурбаном Гурбановым.
Фатих Терим посетил учебно-тренировочную базу клуба "Карабах" - ВИДЕО
Известный турецкий тренер Фатих Терим, находясь с визитом в Азербайджане, а также представители правления ФК "Галатасарай" Ибрагим Хатипоглу и Эмин Иманов посетили тренировочную базу ФК "Карабах".
Как сообщает Day.Az, в начале они наблюдали за процессом тренировки команды и пообщались с главным тренером клуба Гурбаном Гурбановым.
Затем Фатих Терим и Ибрагим Хатипоглу встретились с генеральным директором представителя Агдама Эмрахом Челикелем
На финальном этапе визита гостям были вручены памятные подарки от клуба, а также сделано совместное фото на память.
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