Фермеры являются наиболее уязвимой социальной группой Таиланда.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила Саниван Буабан, член Палаты представителей Таиланда, выступая на панельной сессии на тему "Управление мобильностью людей и изменением климата: решение проблем миграции и перемещения, вызванных изменением климата" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

"Экономика Таиланда в значительной степени зависит от сельскохозяйственного сектора, где фермеры представляют собой одну из наиболее уязвимых групп. При планировании посевного календаря они вынуждены ориентироваться на погодные условия, которые становятся все менее предсказуемыми. Частые экстремальные явления, такие как наводнения в одних регионах и затяжные засухи в других, оказывают серьезное влияние на их жизнь.

Особенно тяжело приходится фермерам из бедных сельских провинций, в частности северо-восточного Таиланда. Повторяющиеся засухи снижают урожайность, вынуждая многих из них временно мигрировать в городские районы в поисках работы, чтобы обеспечить свои семьи", - сказала она.

Саниван Буабан отметила, что на данный момент более 20% населения страны проживает в зонах, подверженных затоплению, и уже столкнулось с вынужденным перемещением. По прогнозам Всемирного банка и Азиатского банка развития, к 2070 году наводнения в прибрежных районах могут затронуть еще 2,4 миллиона человек.

"Недавно север Таиланда столкнулся с наводнениями и оползнями, от которых пострадали более 10 000 домохозяйств. В конце года на юге страны ожидается шторм с обильными осадками, что вызывает дополнительные опасения.

Провинция Самут-Сайхон, расположенная вдоль побережья, испытывает серьезные последствия береговой эрозии, вызванной повышением уровня моря. Согласно данным, за последние пять лет береговая линия в некоторых местах отступила более чем на 30 метров. Это привело к разрушению критически важной инфраструктуры и вынудило семьи переселяться вглубь страны", - добавила член Палаты представителей.