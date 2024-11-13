Половина геймеров выбрала Windows 11

Больше половины пользователей игровой площадки Steam выбрали Windows 11 в качестве основной операционной системы (ОС). Об этом сообщается в исследовании Steam за октябрь, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно открытой статистике, 51,97 процента геймеров предпочли актуальную ОС от Microsoft. Пользователей Windows 10 оказалось меньше - 45,95 процента. На третьем месте разместили Windows 7, которую выбрали 0,23 процента игроков. Из отчета следует, что за последние 30 дней доля Windows 11 выросла почти на 5 процентов, доля устаревшей ОС упала на 3 процента.

Также из материалов Steam следует, что большая часть пользователей имеет компьютер с 16 гигабайтами оперативной памяти, процессор с частотой до 2,69 гигагерца, видеокарту Nvidia GeForce RTX 3060, монитор с разрешением 1920x1080 пикселей. На 39 процентов ПК установлен английский в качестве основного языка, 35 процентов - китайский, 10 процентов - русский.