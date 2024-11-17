Huawei не смогла удержать лидерство на рынке складных смартфонов

Samsung, несмотря на то, что не была первопроходцем в области складных телефонов, сумела стать лидером на этом рынке, предлагая "раскладушки" широкой аудитории. Серия Galaxy Z стала синонимом складных телефонов во всем мире, однако она продолжает сталкиваться с жесткой конкуренцией со стороны китайских брендов. Об этом сообщает издание SummyGuru, ссылаясь на отчет аналитической фирмы IDC по складным смартфонам за третий квартал 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания уверенно восстановила свои позиции, увеличив долю на рынке складных устройств более чем в два раза по сравнению со вторым кварталом 2024 года. Хотя ее позиции все еще немного ниже, чем во втором квартале 2023 года, за последние два квартала Samsung показала лучшие результаты.

Ранее Huawei была лидером во втором квартале с долей 27,5%, в то время как Samsung занимала лишь 16,4%. Теперь же, по итогам третьего квартала, южнокорейский гигант резко увеличил долю до 51,2%, став неоспоримым лидером. В то же время Huawei опустилась на третье место с долей 13,2%, а на втором месте оказалась Motorola с долей 15,1%. Также в лидерах находятся Honor с долей 7,6% и Xiaomi с долей 6,3%. Все остальные компании вместе взятые имеют лишь 6,6% рынка.

Успех Samsung во многом можно объяснить выпуском Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6, считают в IDC. Данные смартфоны стали резко привлекательными, поскольку стали первыми раскладушками Samsung c полной поддержкой ИИ-сервисов компании.