Складной iPhone может произвести революцию на рынке смартфонов

Выход складного iPhone может стать поворотным моментом для рынка смартфонов. Apple планирует представить устройство в новом форм-факторе во второй половине 2026 года, что потенциально приведет к взрывному росту ниши складных смартфонов. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на слова инсайдера и руководителя компании Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росса Янга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Янг ожидает, что рынок складных смартфонов вырастет более чем на 30% в 2026 году, а затем продолжит расти на 20% в 2027 и 2028 годах. Это может стать рекордным периодом для складных устройств.

Слухи о разработке складного iPhone от Apple ходят уже давно, и некоторые аналитики предполагают, что компания представит свой первый складной смартфон примерно в сентябре 2026 года. Размер устройства может варьироваться от 7,9 до 8,3 дюйма, а дизайн будет похож на "раскладушку", как у Samsung Galaxy Z Flip. В разложенном виде смартфон будет дублировать функции обычного iPhone, а для сложенного положения Apple придумает другие сценарии использования.