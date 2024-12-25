Valve начала продавать отремонтированные консоли Steam Deck

Valve начала продажи восстановленных устройств Steam Deck OLED в США, Великобритании, Канаде и странах ЕС. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Восстановленная версия Steam Deck OLED на 512 ГБ предлагается за $439, тогда как новое устройство стоит $549. Восстановленная версия на 1 ТБ обойдется уже в $519, а новая - $649.

С августа 2023 года компания Valve предлагает восстановленные Steam Deck - тогда в продаже появились отремонтированные модели с IPS-дисплеем. В настоящее время у Valve нет в наличии таких версий, стоимость которых начинается от $279.

По заявлениям компании, все устройства после восстановления проходят более 100 тестов, чтобы соответствовать стандартам производительности новых моделей. Такие устройства поставляются с чехлом для переноски, восстановленным блоком питания и годовой гарантией. Производитель подчеркивает, что на восстановленных консолях могут быть "незначительные косметические дефекты".