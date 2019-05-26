В разговорах о сбалансированном питании специалисты нередко упоминают, что попкорн - вполне себе здоровая закуска. И это, согласимся, удивляет. Особенно если вы всю жизнь знали его как сладко-соленое сопровождение к премьерам в кино.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, кукуруза даже в виде попкорна представляет собой цельное зерно, а цельные зерна - важный источник витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантных соединений (в отличие от зерен обработанных). Исследования показывают, что потребление цельных зерен способствует увеличению продолжительности жизни, уменьшению воспалительных процессов, снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения.

Короче говоря, сплошные плюсы и никаких минусов. Только вот не каждый попкорн может похвастаться отсутствием последних.

Эксперты по питанию говорят, что есть две вещи, которые могут превратить попкорн из полезного в не очень полезный. Первая - это масло, на котором он готовится. Богатые мононенасыщенными жирами оливковое масло и масло авокадо окажутся лучше, чем подсолнечное, кукурузное или соевое. Вот почему правильнее всего готовить попкорн самостоятельно, а не покупать тот, который требуется "только разогреть".

Хотя, справедливости ради, вы можете поискать попкорн для приготовления в микроволновке с подходящим маслом или вообще без масла.

Вторая важная вещь - качество и количество приправ в попкорне. Иногда попкорн содержит много соли, а также искусственные красители или ароматизаторы, что помещает продукт в разряд обработанных, а значит, не самых здоровых. Кроме того, попкорн - даже соленый - может содержать подсластители, и это нам тоже совсем не нужно.

С другой стороны, если вы готовите попкорн самостоятельно, вы можете, во-первых, включить в блюдо только любимые приправы, во-вторых, использовать наборы специй без соли, в-третьих, экспериментировать (например, приготовить "сладкий" попкорн с корицей и какао-порошком или "соленый" попкорн с куркумой и кокосовой стружкой). Звучит аппетитно, правда?

А что в итоге?

Получается, что попкорн действительно может стать частью здорового рациона, если вы готовите его самостоятельно или осознанно подходите к выбору. Хотя диетологи подчеркивают, что ему в любом случае стоит оставаться ситуативной закуской, а не обязательным продуктом в вашем меню. Потому что стандартная пачка попкорна обеспечивает то же количество углеводов, что и пять ломтиков хлеба. Помните об этом.