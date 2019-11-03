Яйца давно стали тем продуктом, который есть в холодильнике у всех и практически всегда. Но на вопрос, сколько же яиц можно съедать в день, медики не дают однозначного ответа. Правда, отмечают, что два яйца в сутки весьма положительно скажутся на здоровье и не только. Почему же стоит ежедневно съедать по два яйца, расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Защита мозга

Каждый день потребляя по два яйца, вы снабжаете свой мозг достаточным количеством фосфолипидов, которые отвечают за память и принимают участие в нормальном функционировании мозга.

Ясное зрение

В куриных яйцах содержится большое количество лютеина, вещества, которое принимает непосредственное участие в "обеспечении" человека ясным и четким зрением. Если лютеина в организме недостаточно, зрение может ухудшиться.

Крепкие кости и зубы

Специалисты считают, что, употребляя по два яйца в день, человек получает "лишнюю" дозу витамина D, который улучшает усвоение кальция, получаемого из других продуктов, а, следовательно, содействует укреплению костей и зубов.

Здоровая печень

Фосфолипиды, содержащиеся в куриных яйцах, о которых уже было упомянуто выше, способствуют выведению из печени токсинов.

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