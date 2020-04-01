Лечение коронавируса: какие методы и протоколы используют?

Для лечения COVID-19 не существует каких-то специфических терапевтических средств. Некоторые способы лечения коронавируса все еще находятся на стадии исследования. И в основном они "зарезервированы" для пациентов, находящихся в критическом состоянии, передает Day.Az со ссылкой на steptohealth.ru.

Лечение коронавируса представляет собой повод для нескончаемых дискуссий. Как в научном мире, так и в политической сфере интерпретации того, что те или иные методы лечения могут или, наоборот, не могут помочь, появляются постоянно.

Конечно, как и при множестве других вирусных заболеваний, нет никакого конкретного лекарства от коронавируса. И это как раз то, что ученые пытаются найти сейчас: лекарство или сочетание нескольких из них, которые остановили бы распространение вируса.

В этих случаях антибиотики будут абсолютно бесполезны, поскольку они нацелены на бактерии. Использование противовоспалительных препаратов также не может рассматриваться как специфический метод лечения. Поэтому в настоящее время принимаются меры по поддержанию дыхания и контролю симптомов, вызванных COVID-19.

Регулирующие органы для фармацевтических препаратов и лабораторий проявляют большую гибкость, чем раньше, в положениях и законодательстве. Допускается более быстрое проведение тестов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже зарегистрировала более 250 текущих клинических испытаний по этой теме.

Гидроксихлорохин как средство лечения COVID-19

Одним из первых обсуждаемых вариантов, как только началась пандемия коронавируса, был гидроксихлорохин. Это классическое лекарство для лечения малярии.

Сегодня оно стало одним из методов лечения коронавируса, в частности, из-за наличия противовоспалительного компонента. Считается, что он способен уменьшить респираторный дистресс-синдром COVID-19. То есть убрать одну из причин смерти или необходимости использования аппарата для искусственной вентиляции легких.

Сам препарат дешевый, и это является его преимуществом. Он доступен, но он также имеет и много негативных последствий. Он вызывает головную боль, диарею, рвоту и кожную сыпь.

Лечение коронавируса: комбинация лопинавир/ритонавир

Следующим изучаемым терапевтическим вариантом является комбинация препаратов лопинавир и ритонавир. Они являются антиретровирусными препаратами, которые используются в схемах лечения ВИЧ. А надо учитывать, что это тоже РНК-вирус, как и SARS-CoV-2.

Это сочетание уже изучалось в предыдущих вспышках коронавирусов. Это были тяжелый острый респираторный синдром (SARS) и ближневосточный респираторный синдром (MERS). Результаты тогда были многообещающими, ведущие исследователи предполагают, что это должно быть эффективно и сейчас.

Тем не менее все испытания, проведенные к настоящему моменту, не так положительны, как раньше. Но в отсутствие лучших и доступных альтернатив несколько стран зарегистрировали протоколы их использования в реанимации.

То есть это не лечение, используемое для всех пациентов с коронавирусом. Оно только для тех, у кого плохой прогноз из-за симптоматики, возраста или сопутствующих заболеваний. В этих случаях данный протокол лечения сочетается с интерфероном.

Ремдесивир, самый перспективный

Ремдесивир является еще одним из методов лечения коронавируса, который с высокой вероятностью будет более успешным, чем остальные. Он был проверен в эпидемиях атипичной пневмонии и MERS за прошлые 20 лет.

Препарат является производным от эксперимента, который был проведен 10 лет назад, чтобы найти лечение для лихорадки Эбола. Впоследствии его эффективность была подтверждена и для других вирусов, включая некоторые коронавирусы. В Соединенных Штатах он уже использовался у двух пациентов, состояние которых улучшилось. Но этого недостаточно, чтобы утверждать, что он эффективен.

Единственное "но" заключается в том, что это лекарство существует только в форме для внутривенного применения. Это подразумевает проведение лечения в стационаре или дома с вызовом медицинского персонала (медсестры).

Каково же лечение коронавируса?

В настоящее время, когда пациенту ставят диагноз COVID-19, начинается процедура базового и поддерживающего лечения. Если симптомы легкие, он просто изолируется дома и принимает обычные меры. Таким образом, лечение коронавируса будет таким же, как при гриппоподобном заболевании.

Если случай умеренный, может потребоваться госпитализация, и в этом случае добавляются больничные протоколы, но обычно без использования антиретровирусных препаратов. За исключением особых случаев, одобренных медицинскими ассоциациями и министерствами здравоохранения, в которых апробирован препарат.

А вот для лечения пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, предлагается комбинирование доступных альтернатив в зависимости от выраженности имеющихся симптомов. Каждый национальный секретариат здравоохранения разработал для своего медперсонала конкретные указания по выбору лекарств в зависимости от их наличия на местах.