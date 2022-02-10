Названы симптомы, которые указывают на появление тромба

Доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин рассказал, как определить появление тромба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Тромб не может не заявить о себе: боль, онемение и похолодание конечностей, побеление кожи. Важно не пренебрегать этими симптомами и не доводить до момента, когда нарушится двигательная функция конечности, а вызвать скорую помощь", - заявил он.

По словам специалиста, даже если человеку просто кажется, что с ним что-то не так, лучше перестраховаться и обратиться к доктору.

Также Чупин отметил, что подобные симптомы могут указывать не только на тромб, но и на корешковый синдром с онемением конечностей.

Если диагностика подтвердит острый тромбоз, то придется делать операцию, иначе пациент лишится конечности. В случае с пристеночным или непротяженным тромбом можно вылечиться с помощью мощной антикоагулянтной терапии и специфического лечения ангиопротекторами.