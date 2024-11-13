Врач развеял популярный миф об инфаркте
Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" развеял популярный миф об инфаркте.
Как передает Day.Az, выпуск передачи доступен на платформе "Смотрим".
Мясников, сославшись на сомнологов, опроверг миф о том, что, если разбудить человека, у которого приступ лунатизма, у него может произойти инфаркт. "Опять же вопрос: кто лунатит? Если лунатит 50-летний мужчина, который курит, у которого давление, есть все факторы риска, он просыпается и видит себя в зеркале, инфаркт может схватить", - поиронизировал медик.
Доктор подчеркнул, что само пробуждение во время приступа лунатизма не может привести к инфаркту. "Но человек с множеством факторов риска, как я уже назвал, он может и на ровном месте получить инфаркт, он может не проснуться", - объяснил специалист.
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