Врач развеял популярный миф об инфаркте

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" развеял популярный миф об инфаркте.

Как передает Day.Az, выпуск передачи доступен на платформе "Смотрим".

Мясников, сославшись на сомнологов, опроверг миф о том, что, если разбудить человека, у которого приступ лунатизма, у него может произойти инфаркт. "Опять же вопрос: кто лунатит? Если лунатит 50-летний мужчина, который курит, у которого давление, есть все факторы риска, он просыпается и видит себя в зеркале, инфаркт может схватить", - поиронизировал медик.

Доктор подчеркнул, что само пробуждение во время приступа лунатизма не может привести к инфаркту. "Но человек с множеством факторов риска, как я уже назвал, он может и на ровном месте получить инфаркт, он может не проснуться", - объяснил специалист.