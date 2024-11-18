В WhatsApp появилась долгожданная функция сохранения черновиков сообщений, которая позволяет пользователям возвращаться к незавершенным текстам позже.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, эта опция, как пишет The Verge, была анонсирована как одна из самых ожидаемых в истории мессенджера.

Теперь, когда пользователь начинает писать сообщение, но не отправляет его, в WhatsApp будет отображаться зеленым жирным шрифтом слово "Черновик", за которым следует введенный текст. Это поможет пользователю не потерять важные сообщения и завершить их, когда будет удобно.

Кроме того, черновики будут отображаться в верхней части списка чатов, что упростит их поиск. Эта функция уже доступна во всем мире в клиентах для Android и iOS.

В июле WhatsApp достиг отметки в 100 миллионов активных пользователей в месяц в США. В целом, отмечает The Verge, в этом году сервис получил ряд новых полезных функций, включая встроенную адресную книгу и пользовательские списки для организации чатов.